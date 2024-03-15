Знімає запальні процеси та сповільнює старіння: названо найкориснішу бюджетну рибу

За твердженням медичних фахівців, існує чимало продуктів харчування, здатних уповільнити процеси старіння в організмі людини. Серед них - риба, яка мешкає у холодних водах, а саме скумбрія та оселедець.

Вони багаті на жирні кислоти омега-3, які протидіють вільним радикалам, що спричиняють хронічні запальні процеси в тілі. Розглянемо детальніше, чим корисні ці морські делікатеси для нашого здоров'я. Про це пише ТСН.

Цінність скумбрії

Це жирна риба, що окрім поліненасичених жирних кислот містить також білок і важливі амінокислоти, які не синтезуються організмом і надходять лише з їжею. Скумбрія багата на селен, калій, магній, фосфор, вітаміни груп В, D і А.

Вона сприяє належній роботі серцево-судинної системи, знижує рівень холестерину, регулює артеріальний тиск шляхом розширення та зміцнення судин. Таким чином, ця риба здатна попереджати атеросклероз та інші серцеві захворювання.

Регулярне вживання скумбрії (двічі на тиждень) зміцнює імунітет завдяки селену та вітаміну D. Селен також укріплює еритроцити, захищаючи від вільних радикалів, та налагоджує функціонування щитовидної залози.

Завдяки фосфору, магнію та калію скумбрія міцнить кісткову тканину й зуби, запобігаючи демінералізації кісток та підтримуючи натрій-калієвий баланс. Вітамін D відповідає за засвоєння кальцію й фосфору, знижує ризики аутоімунних захворювань, діабету ІІ типу та метаболічних розладів.

Скумбрія багата на цинк і вітамін А, що покращує стан шкіри, волосся та нігтів. А вітаміни групи В сприяють належній роботі нервової системи, покращуючи пам'ять, концентрацію, захищаючи від стресу та безсоння.

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Цінність оселедця

Оселедець - риба середньої жирності, багата на білок, жирні кислоти, вітаміни групи В, залізо, фтор, кальцій та фосфор. Вона також містить чималу кількість вітаміну D, корисного для нирок і кісток.

Жирні кислоти омега-3, присутні в рибі у великій кількості, запобігають захворюванням серця, мозку та судин. Вони активізують розумову діяльність, покращуючи роботу мозку, і захищають організм від передчасного старіння. Оселедець надзвичайно корисний для вагітних жінок.

Ця риба містить достатню кількість жирів, які регулюють рівень холестерину в крові та знижують ризики діабету ІІ типу. Антиоксиданти в її складі пригнічують запальні процеси, попереджаючи рак, а також зміцнюють імунітет.

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