Пом’якшує шкіру та захищає від холоду: рецепт поживного бальзаму для рук

Холод та сухе повітря роблять нашу шкіру чутливою, призводять до лущення та почервоніння. В такий час їй потрібний особливий догляд. Ми пропонуємо рецепт медового бальзаму на олійній основі, який має зволожувальні, живильні та загоювальні властивості. Крім того його можна приготувати в домашніх умовах!

Про це пише Ukr.media.

Інгредієнти для бальзаму:

Кокосова олія — 1/4 склянки,

Мигдальна олія — 1/4 склянки,

Оливкова олія — 1/4 склянки,

Бджолиний віск — 5 ст. ложок,

Олія ши — 1 ст. ложка,

Натуральний мед — 1-1/2 ст. ложки,

Ефірна олія лаванди або ванілі — 15 крапель (на ваш вибір),

Баночка об'ємом 250 мл із герметичною кришкою — 1 шт.

Приготування:

Помістіть кокосову, оливкову та мигдальну олії, олію ши та бджолиний віск в миску для мікрохвильової печі. Розігрівайте інгредієнти в мікрохвильовій печі протягом 30-секундних інтервалів, періодично помішуючи. Змішайте мед з краплями ефірної олії. Перелійте суміш олій з воском у баночку, додайте туди суміш меду з ефірною олією, перемішайте. Дайте бальзаму застигнути. Використовуйте за необхідності. Зберігайте бальзам при кімнатній температурі або в холодильнику не більше 6-12 місяців. Запах бальзаму стане покажчиком терміну придатності: якщо приємний аромат змінився на неприємний, б'юті-засіб варто викинути.

Зверніть увагу: якщо у вас є алергія на один або кілька інгредієнтів бальзаму, утримуйтесь від його використання.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще – бальзам для губ чи гігієнічна помада.

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