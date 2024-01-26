'Смертельний салат', який їв кожен з вас: чи дійсно він небезпечний

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Чи багато Ваших знайомих померло від того, що їли салат з огірків та помідорів? Жодного? Дивно, бо виявляється, що всі ці роки ми їли "смертельно небезпечний" салат!

На щастя, всі вижили

Щороку журналісти мене запитують про користь тих чи інших овочів.

ОГІРКИ

Огірки корисні. Особливо із шкіркою, бо майже всі найцінніші складові (вітаміни, мінерали і "сполука молодості" кукурбітацин зібралися саме в шкірці і відразу під нею. В тому, що під шкіркою, це майже все -- вода, багато калію і трошки клітковини.

Калорій мало так, що смішно називати -- можете сміливо відро огірків ум"яти і не набрати зайвого (правда, "слабітєльний" ефект може надовго закарбувати огіркову дієту. в пам'яті)

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А ОГІРКИ З ПОМІДОРАМИ?

Так от. Останніми роками майже завжди запитують, чи можна огірки поєднувати із помідорами? Я спочатку дивувалась -- чому ні?, а коли погуглила, то прозріла: виявляється, що це може бути смертельно небезпечним!

Цю "сенсацію" перепощують і поширюють журналісти і блогери, і навіть повторюють деякі лікарі.

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Пояснюють цю "несумісніть" тим, що в огірках є фермент аскорбіназа, а у помідорах – аскорбінова_кислота (вітамін С), який ця аскорбіназа нищить і ми їмо чортішо, а не салат. Ніякої користі, лише небезпека.

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А ЯК НАСПРАВДІ?

А насправді ферменту аскорбінази дуже мало в огірках, а в помідорах -- мало вітаміну С:)

Крім того, природній вітамін С завжди захищений від руйнування біофлавоноїдами, а у помідорах їх багато.

І тоді, коли прожована суміш огірків та помідорів потрапить у шлунок, аскорбінази там залишаться сліди, та і ті будуть інактивовані шлунковим соком.

Крім того, додавання бальзамічного оцту або лимонного соку ще більше зменшує активність аскорбінази.

Тому продовжуйте їсти огірки з помідорами, додавайте до них багато зелені, особливо петрушки, а також -- ибулі і часнику.

Мало того, що виживете, ще й можете прожити довше, якщо такі салати будуть щодня у Вашому раціоні.

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