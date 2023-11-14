Слимаки більше не зашкодять: п’ять ефективних 'домашніх засобів'

Слимаки – це шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашому саду. Вони можуть з’їсти не лише листя, квіти та плоди та поширювати хвороби, а й дістатися коренів рослин.

Якщо ви боретеся зі слимаками та равликами, є кілька ефективних "домашніх засобів", які ви можете спробувати.

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Кавова гуща

Кавова гуща - це природний репелент, який може допомогти відлякати слимаків. Просто розсипте кавову гущу навколо рослин, які ви хочете захистити. Слимаки не люблять запаху кави й, швидше за все, уникатимуть рослин, де вона є.

Кориця

Кориця – ще один ефективний репелент від слимаків. Нею або посипають грунт навколо рослин, або заварюють ложку кориці на літр окропу, й коли заварка охолоне, поливають рослини. Цей метод не діятиме, якщо на вулиці дощова погода.

Оцет

Оцет – це ще один ефективний спосіб відлякати слимаків. Просто змішайте 100 мл оцту та відро води й нанесіть розчин навколо рослин. Слимаки не люблять запаху оцту. Однак треба бути обережними, оскільки цей спосіб відлякування слимаків може бути небезпечним для рослин.

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Сіль

Для слимаків це – природна отрута. Просто посипте сіль навколо рослин. Замість солі можна використати мелений перець або суху гірчицю.

Яєчна шкаралупа

Це природний репелент, який відлякує слимаків. Просто розсипте подрібнену яєчну шкаралупу навколо рослин. Слимаки не можуть повзати по колючій шкаралупі, оскільки вона їх ранить.

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