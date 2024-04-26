Вершковий шашлик з філе стегна курки: фірмовий рецепт
Привіт, який Великдень, без шашлику?
Все вірно, я маю поділитися з вами рецептом свого фірмового вершкового шашлику з філе стегна курки.
Все максимально просто, так як, нам треба тільки підкреслити вершковість нашою курочки.
Для маринування шашлику, вам необхідно:
2 кг мʼясо стегна без кісточки
100 мл вершки 20%
50 мл сметана 20%
50 мл олія рослинна
20 гр цибуля зелена
10 гр сіль
2 гр перець Чілі (якщо любите гостре, то додайте більше)
20 гр петрушки подрібнений в блендері разом з усіма інгредієнтами та додайте до курки, гарно перемішайте і залиште на 2-3 години в холодильнику, або краще на ніч
Нанізуйте на шампур або викладіть на решітку і смажте до красивої скоринки!
Смачного, готуйте з любов’ю!