Надто чутлива зона: фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати

Вуса у котів не лише для естетики. Вони використовують їх, щоб балансувати, пересуватися та уникати небезпеки.

Фахівці з AskMyCats порадили власникам котів не чіпати вуса коті, коли ви гладите свого улюбленця.

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Чи можна торкатися вусів кота

Деяким котам подобається, коли їх торкаються до вусів, а іншим не подобається це. Все тому, що це надто чутлива зона для них.

Ветеринари пояснили, що котів треба гладити або за вухами, аби під шиєю чи по спині. Якщо ваша кішка відчуває будь-які ознаки дискомфорту, негайно припиніть гладити її.

Свої вуса коти використовують для обробки та засвоєння різноманітних сенсорних даних. Вони в певному сенсі нагадують ніжні кінчики пальців.

Фахівці зауважили, що здебільшого кішка не відчуватиме болю, коли ви гладите її вуса, але краще бути уважним і поважати її особистий простір і кордони. Але дотик до вусів кота або погладжування його може посилати безліч сигналів до нервових закінчень у фолікулах, і це може надмірно стимулювати кота. Така надмірна стимуляція може змусити кішку почуватися некомфортно, а іноді причинить їй біль.

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Якщо кішка дозволяє торкатися до своїх вусів, це означає, що:

Кішці дуже комфортно поруч з вами.

Вона в розслабленому настрої і не проти, щоб її зараз погладили.

Зазначається, що ви не повинні боятися торкатися котячих вусів або шкіри безпосередньо за вусами, однак краще уникати цього, аби не пошкодити котячі вуса.

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