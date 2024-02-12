Варто бути обережним: чого чекати, якщо порвався ланцюжок

Вже давно відомо, що ювелірні прикраси володіють не лише естетичною цінністю, але й певною енергетикою. Езотерики стверджують, що протягом життя вони накопичують інформацію про свого власника, а також можуть впливати на його долю.

Є 4 поширені прикмети, пов'язані з ювелірними прикрасами, на які рекомендується звертати увагу.

Про це пише ganok.

Потемніння або почорніння ланцюжка:

Зміна кольору ланцюжка може свідчити про недуги в організмі його власника. Це своєрідний "сигнал" про те, що в організмі не все гаразд і йому потрібна увага.

Порваний ланцюжок:

Для заміжньої жінки розірваний ланцюжок може віщувати конфлікти з чоловіком. У самотньої людини це може бути ознакою наявності зовнішнього негативу, адже вважається, що ланцюжок ламається, коли він більше не здатний захистити від нього.

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Втрачений ланцюжок:

Втрата ланцюжка езотерики трактують як знак того, що людина збилася з правильного шляху. В такому випадку рекомендується зупинитися, переглянути свої плани та життєві цілі.

Чужий ланцюжок:

Не рекомендується підбирати ювелірні прикраси, навіть якщо вони вам дуже сподобалися. Це може призвести до неприємностей, невдач, а можливо, навіть до самотності.

Пам'ятайте, що ювелірні прикраси - це не просто красиві дрібнички. Вони можуть стати вашими талісманами й оберегами, або ж, навпаки, джерелом проблем. Тому ставтеся до них з увагою й прислухайтеся до їхніх "підказок".

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