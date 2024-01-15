Скільки страхового стажу треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Скільки потрібно мати робочий стаж для виходу на пенсію у 2024 році

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію в Україні, зростає щороку. У 2024 році він становитиме 31 рік для виходу на пенсію у 60 років, 21 рік для виходу на пенсію у 63 роки та 15 років для виходу на пенсію у 65 років.

Вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію в Україні зростають щороку. Якщо ви плануєте вийти на пенсію в найближчі роки, важливо врахувати ці зміни та заздалегідь почати готуватися. У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати 30 років страхового стажу, а для виходу на пенсію у 63 роки – 20 років, повідомляє ПФУ.

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Додатковий страховий стаж можна придбати, вступивши в систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. У цьому випадку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня. Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Таким чином, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримувати не лише основну виплату, але також надбавки. Доплата передбачена, зокрема, за понаднормовий стаж.

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