Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 29 березня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 29 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,36 грн, 1 польський злотий – 9,82 грн.
UAportal розповів, в обмінних пунктах середній курс долара США становить 39,35 грн за купівлю, а продають за 39,45 грн. Євро купують за 42,77 грн, а продають за 42,95 грн. Злотий купують за 9,82 грн, а продають за 9,94 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,85 – 39,45 грн.
ПУМБ: 39,00 – 39,50 грн.
Укрсиббанк: 38,95 – 39,55 грн.
Укрексімбанк: 39,00 – 39,60 грн.
Євро
ПриватБанк: 42,05 – 43,05 грн.
ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.
Укрсиббанк: 42,00 – 42,90 грн.
Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,72 – 9,95 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.
Укрексімбанк: 9,65 – 9,95 грн.