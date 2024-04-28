Скільки потрібно вживати фолієвої кислоти та в яких продуктах вона міститься

Що Вам необхідно знати про вітамін В9?

Фолієва кислота:

бере участь у багатьох біологічних процесах

підтримує імунну систему та позитивно впливає на функції кишечнику та печінки

необхідна для профілактики ускладнень вагітності (дефекти нервової трубки)

відіграє важливу роль у синтезі ДНК, поділі клітин і утворенні еритроцитів

В яких продуктах міститься та в якій кількості?

Сочевиця

▫️100 г сочевиці містить 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для дорослої людини.

Яловича печінка

▫️100 г продукту міститься 215 мкг фолієвої кислоти, що становить приблизно 54% від рекомендованої добової норми.

Буряк

▫️ 100 г сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти, або 37% від рекомендованої добової норми.

Листова зелень

▫️ 100 г сирого шпинату містить 58 мкг фолієвої кислоти. Листова зелень, як-от капуста, шпинат і рукола, має низьку калорійність, але містить багато необхідних поживних речовин.

Брокколі

▫️100 г брокколі містить 57 мкг фолієвої кислоти. Цікаво, що той самий розмір порції вареної брокколі містить 168 мкг фолієвої кислоти.

Квасоля

▫️100 г вареної квасолі містить 131 мкг фолієвої кислоти.

Зерна

Багато зернових, такі як крупи, макаронні вироби та хліб, збагачені фолієвою кислотою. Вміст фолієвої кислоти різниться в різних продуктах.

Оптимальна кількість, яка задовольняє щоденну потребу дорослого, становить 400 мкг. Однак під час вагітності та лактації ці потреби збільшуються.

Продукти з високим вмістом фолієвої кислоти, можуть допомогти задовольнити щоденні потреби даного вітаміну.