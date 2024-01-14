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Скільки потрібно з’їдати часнику та цибулі, щоб захистити імунітет, але не нашкодити здоров‘ю

Ціхоцька Марія

Скільки потрібно з’їдати часнику та цибулі, щоб захистити імунітет, але не нашкодити здоров‘ю

Цибуля та часник – це популярні овочі, які використовуються в кулінарії та народній медицині. Вони містять фітонциди, які мають дезінфікуючі та антимікробні властивості. Однак, ці продукти мають і деякі недоліки.

Про це пише ТСН.

Корисні властивості цибулі та часнику

Цибуля та часник багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Вони містять:

  • Фітонциди – речовини, які мають бактерицидні, антивірусні та протигрибкові властивості.
  • Антиоксиданти – речовини, які захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами.
  • Вітаміни групи В – важливі для роботи нервової системи, серцево-судинної системи та інших органів.
  • Вітамін С – важливий для імунітету.
  • Мінерали – калій, кальцій, магній, залізо та інші.

Цибуля та часник мають такі корисні властивості:

  • Зміцнюють імунітет.
  • Підвищують опірність організму до інфекцій.
  • Знижують рівень холестерину в крові.
  • Нормалізують рівень цукру в крові.
  • Покращують роботу травної системи.
  • Знижують ризик розвитку раку.

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Шкідливі властивості цибулі та часнику

Цибуля та часник можуть бути шкідливими для людей із такими захворюваннями:

  • Гіпертонія.
  • Гастрит та виразка шлунка.
  • Хронічні захворювання печінки та нирок.
  • Алергія.

Ці продукти можуть викликати такі побічні ефекти:

  • Нудота.
  • Печія.
  • Болі в шлунку.
  • Алергічні реакції.

Як вживати цибулю та часник

Щоб отримати максимальну користь від цибулі та часнику, їх потрібно вживати в помірній кількості. Експерти рекомендують їсти не більше чверті середнього цибулини та половину зубчика часнику на день.

Цибулю та часник краще вживати в сирому вигляді, адже термічне оброблення значно знижує їхні корисні властивості. Однак, якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту, краще термічно обробляти ці продукти.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна їсти, якщо на них з‘явилась пліснява.

 

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