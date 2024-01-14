Скільки потрібно з’їдати часнику та цибулі, щоб захистити імунітет, але не нашкодити здоров‘ю

Цибуля та часник – це популярні овочі, які використовуються в кулінарії та народній медицині. Вони містять фітонциди, які мають дезінфікуючі та антимікробні властивості. Однак, ці продукти мають і деякі недоліки.

Про це пише ТСН.

Корисні властивості цибулі та часнику

Цибуля та часник багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Вони містять:

Фітонциди – речовини, які мають бактерицидні, антивірусні та протигрибкові властивості.

Антиоксиданти – речовини, які захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами.

Вітаміни групи В – важливі для роботи нервової системи, серцево-судинної системи та інших органів.

Вітамін С – важливий для імунітету.

Мінерали – калій, кальцій, магній, залізо та інші.

Цибуля та часник мають такі корисні властивості:

Зміцнюють імунітет.

Підвищують опірність організму до інфекцій.

Знижують рівень холестерину в крові.

Нормалізують рівень цукру в крові.

Покращують роботу травної системи.

Знижують ризик розвитку раку.

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Шкідливі властивості цибулі та часнику

Цибуля та часник можуть бути шкідливими для людей із такими захворюваннями:

Гіпертонія.

Гастрит та виразка шлунка.

Хронічні захворювання печінки та нирок.

Алергія.

Ці продукти можуть викликати такі побічні ефекти:

Нудота.

Печія.

Болі в шлунку.

Алергічні реакції.

Як вживати цибулю та часник

Щоб отримати максимальну користь від цибулі та часнику, їх потрібно вживати в помірній кількості. Експерти рекомендують їсти не більше чверті середнього цибулини та половину зубчика часнику на день.

Цибулю та часник краще вживати в сирому вигляді, адже термічне оброблення значно знижує їхні корисні властивості. Однак, якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту, краще термічно обробляти ці продукти.

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