Скільки потрібно з’їдати часнику та цибулі, щоб захистити імунітет, але не нашкодити здоров‘ю
Цибуля та часник – це популярні овочі, які використовуються в кулінарії та народній медицині. Вони містять фітонциди, які мають дезінфікуючі та антимікробні властивості. Однак, ці продукти мають і деякі недоліки.
Про це пише ТСН.
Корисні властивості цибулі та часнику
Цибуля та часник багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Вони містять:
- Фітонциди – речовини, які мають бактерицидні, антивірусні та протигрибкові властивості.
- Антиоксиданти – речовини, які захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами.
- Вітаміни групи В – важливі для роботи нервової системи, серцево-судинної системи та інших органів.
- Вітамін С – важливий для імунітету.
- Мінерали – калій, кальцій, магній, залізо та інші.
Цибуля та часник мають такі корисні властивості:
- Зміцнюють імунітет.
- Підвищують опірність організму до інфекцій.
- Знижують рівень холестерину в крові.
- Нормалізують рівень цукру в крові.
- Покращують роботу травної системи.
- Знижують ризик розвитку раку.
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Шкідливі властивості цибулі та часнику
Цибуля та часник можуть бути шкідливими для людей із такими захворюваннями:
- Гіпертонія.
- Гастрит та виразка шлунка.
- Хронічні захворювання печінки та нирок.
- Алергія.
Ці продукти можуть викликати такі побічні ефекти:
- Нудота.
- Печія.
- Болі в шлунку.
- Алергічні реакції.
Як вживати цибулю та часник
Щоб отримати максимальну користь від цибулі та часнику, їх потрібно вживати в помірній кількості. Експерти рекомендують їсти не більше чверті середнього цибулини та половину зубчика часнику на день.
Цибулю та часник краще вживати в сирому вигляді, адже термічне оброблення значно знижує їхні корисні властивості. Однак, якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту, краще термічно обробляти ці продукти.
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