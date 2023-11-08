Скільки років планеті Земля насправді: наукове обґрунтування

Вік Землі було визначено вже давно. Наша планета існує приблизно 4,54 мільярда років, з похибкою в плюс-мінус 50 мільйонів. Таке оцінювання пов'язане з процесами формування Землі як планети з ядром і сферичною формою.

Хоча інші планети в Сонячній системі могли бути утворені одночасно, розвиток Землі й Місяця відбувався трохи пізніше.

Оцінка віку Землі базується на радіометричному датуванні, яке використовує кількість радіоактивних ізотопів та їх продуктів розпаду. Цей метод працює завдяки тому, що синтез деяких елементів передував утворенню Сонячної системи, пише Sciencenotes.

До епохи науки інформація про вік Землі відображалася в міфах та релігійних текстах, і ранні оцінки були відносно короткими, лише кілька тисяч років. Проте, з розвитком науки в епоху Просвітництва уявлення про вік Землі почало змінюватися.

У 19 столітті лорд Кельвін оцінив вік Землі між 20 і 100 мільйонами років на основі охолодження планети, не враховуючи радіогенного нагрівання та інших факторів.

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У 1895 році ірландський математик і інженер Джон Перрі обчислив вік Землі між 2 і 3 мільйонами років. Його модель включала конвективну мантію та тонкий курс, але більшість вчених проігнорували його роботу.

Перші точні оцінки віку Землі були отримані завдяки радіометричному датуванню у 20 столітті. Датування за допомогою уранового свинцю з позаземних метеоритів надало першу точну оцінку віку Землі: 4,5 мільярда років.

Використовуючи такі методи, науковці змогли підтвердити приблизний вік Землі. Ускладнюючими факторами є тектоніка плит, рух і взаємодія континентальних і океанічних плит, система Земля-Місяць та процеси формування планет у Сонячній системі.

Зазначається, що оцінка віку Землі є складною через такі фактори, як безперервне перероблення земної кори тектонікою плит і формування системи Земля-Місяць. Деякі вчені стверджують, що система Земля-Місяць, утворена після зіткнення між молодою Землею та тілом розміром з Марс під назвою Тея, може бути трохи молодшою ​​за саму Землю. Це означає, що хоча матеріал, з якого складається Земля, може бути приблизно 4,54 мільярда років, нинішня система Земля-Місяць може бути трохи молодшою.

Іншим фактором є природа формування планет. Планети не утворюються за одну ніч. Вони ростуть протягом мільйонів років і накопичують речовину через зіткнення з іншими тілами. Отже, призначити точну "дату народження" Землі складно. Тож, за оцінками, 4,54 мільярда років — це час, коли Земля досягла свого теперішнього розміру.

Раніше науковці заявили, що знайшли втрачений 155 млн років тому континент.

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