Сила магнітної бурі 3 травня підскочила до надзвичайно небезпечного рівня: чи можна захиститися

Зранку 3 травня кардинально змінився графік магнітних бур на травень. Ще на початку тижня було відомо, що сила геомагнітних штормів не перевищиться 4 балів, однак у п'ятницю магнітна буря сягла надпотужного К-індексу 7.

Магнітні бурі такої сили можуть спричинити нездужання у більшості метеочутливих людей. Небезпека існує також для вагітних, для дітей та людей з хронічними захворюваннями. За даними порталу Meteoagent, 4 та 5 травня геомагнітні шторми стануть менш потужними, прогнозують збурення силою у 4 бали.

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Коли магнітні бурі в травні:

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані викидами сонячного вітру. Ці викиди містять заряджені частинки, які, стикаючись з магнітосферою Землі, можуть призвести до її деформації та порушення.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше проявляється у таких симптомах:

Головний біль

Слабкість

Зниження працездатності

Підвищення дратівливості

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Особливо чутливими до магнітних бур є:

Люди похилого віку

Люди з хронічними захворюваннями

Люди з метеозалежністю

Що робити під час магнітних бур?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. У дні магнітних бур уникайте фізичних та емоційних перевантажень. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи. Приймайте контрастний душ. Дотримуйтесь режиму сну. За необхідності, приймайте заспокійливі засоби. Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину індивідуальний.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, які можуть бути пов'язані з магнітною бурею, зверніться до лікаря.

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