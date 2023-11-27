Шоколадний торт у мікрохвильовці: простий рецепт за 3 хвилини
Торти з вершками та шоколадом дуже смачні і стали улюбленими як у дітей, так і дорослих. Але приготувати ці делікатеси не завжди просто і тим більше досягти успіху.
З усім тим, дізнайтеся, як приготувати цей кремовий торт у мікрохвильовій печі. Видання Sante Plus переконує, що на це у вас піде всього три хвилини.
Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору
Для приготування цього смачного та швидкого десерту вам знадобиться:
- 4 столові ложки мигдального борошна;
- 4 столові ложки фруктози;
- 3 столові ложки какао;
- 1 пакетик ванілі;
- ½ чайної ложки розпушувача;
- 1 столова ложка соняшникової олії;
- 3 столові ложки мигдального молока;
- 1 яйце.
У мисці змішайте всі інгредієнти до отримання пасти, потім змастіть ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі, вилийте пасту і готуйте торт протягом 3 хвилин в мікрохвильовій печі.
Тим часом можна приготувати крем, який використовуватиметься для прикраси торта. Для цього вам знадобиться:
- 2 столові ложки сиру;
- 1 столова ложка легких вершків;
- 2 столові ложки фруктози;
- 1 банан, розрізаний на шматочки.
Секрети приготування:
1. Змішайте всі ці інгредієнти в мисці та збийте електричним міксером.
2. Потім візьміть торт, покладіть його на решітку і обережно розріжте навпіл. Для цього візьміть хлібний ніж, покладіть руку в центр коржа і розріжте його наполовину, огинаючи корж.
3. Зверніть увагу, що за тією ж методикою бісквіт розрізають навпіл перед начинкою кремом.
4. Розрізавши торт, прикрасьте його кремом. Дайте охолонути, а потім насолоджуйтесь десертом.
Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!