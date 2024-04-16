Шоколадний фондан: рецепт із малиновим соусом
Так, це той самий шоколадний фондан, з яким 2012-го я прийшла на кастинг "МастерШеф-2". Пам'ятаю, що тоді його розкритикували — із фондану, який простояв півгодини перед презентацією, не випливала рідка серединка. Хоча до цього я вже приготувала сотню рідких фонданів, і всі вони виходили у мене чудові. Але я не зневірилася, адже головне — це вірити в себе...
Спробуйте приготувати цей шоколадний фондан із малиновим соусом — впевнена, у вас все вийде і вам дуже сподобається.
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- (на 8 форм диаметром 7-8 см)
- Для фондана:
- 250 г черного шоколада
- 230 г сливочного масла
- 380 г яиц
- 300 г сахара
- 100 г муки
- 1 г соли
- Для малинового соуса:
- 400 мл красного десертного вина
- 150 мл малинового пюре (без косточки)
- 80 г сахара
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Готовим фондан. Растапливаем шоколад со сливочным маслом в микроволновой печи или на паровой бане.
Шаг 2
Соединяем сахар с яйцами, перемешиваем, чтобы сахар максимально растворился.
Шаг 3
Соединяем с чуть теплой шоколадной массой.
Шаг 4
Перемешиваем.
Шаг 5
Треть получившейся массы переливаем в миску, добавляем муку, вымешиваем до однородности и соединяем обе массы.
Шаг 6
Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник на 8-10 часов.
Шаг 7
Готовим малиновый соус. Соединяем вино с малиновым пюре и сахаром.
Шаг 8
Увариваем смесь на слабом огне, чтобы она уменьшилась наполовину.
Шаг 9
Закладываем в металлические кольца полоски из пергамента.
Шаг 10
Заполняем формы на 2/3.
Шаг 11
Выпекаем при 180°С 6-8 минут.
Шаг 12
Достаем фондан из духовки, когда по центру все еще будет оставаться маленькое блестящее пятнышко в пару сантиметров. Переворачиваем фондан на тарелку.
Шаг 13
Подаем шоколадный фондан с соусом.