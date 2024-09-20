Широкі штани, спідниця-олівець та не лише: які речі будуть на піку моди восени 2024

Осінь 2024 року приносить свіжі тенденції в моду, але основа гардеробу залишається незмінною. Цей сезон дає чудову нагоду оновити базові речі, особливо верхній одяг та низ. Давайте розглянемо модні моделі, які стануть ключовими у вашому осінньому гардеробі. Про це пише cosmo.

Жакет займає центральне місце цього сезону. Рекомендується звернути увагу на моделі з екошкіри або замші, не боячись експериментувати з палітрою кольорів.

Штани широкого крою стають трендом. Варто обирати якісні та теплі тканини, віддаючи перевагу сірим та бежевим відтінкам, які стають новою класикою осені.

Модні осінні луки. Джерело: cosmo Модні осінні луки. Джерело: cosmo

Спідниця-олівець повертається як вишукана альтернатива плісированим моделям, додаючи нотку елегантності до образу.

Куртки вільного крою набувають популярності. Особливо актуальними стають моделі з кольорової замші та гострими комірцями.

Жилет залишається незамінним елементом гардеробу завдяки своїй універсальності, підходячи як для верхнього, так і для нижнього шару одягу.

Модні осінні луки. Джерело: cosmo Модні осінні луки. Джерело: cosmo

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Міні-спідниця з замші стає ідеальною заміною шкіряним моделям, освіжаючи осінній гардероб.

Капрі несподівано повертаються в моду, пропонуючи новий погляд на пропорції та стаючи відмінним вибором для ранньої осені.

Модні осінні луки. Джерело: cosmo Модні осінні луки. Джерело: cosmo

Ці елементи одягу допоможуть створити стильний та зручний осінній гардероб 2024 року, поєднуючи сучасні тренди з базовими речами, які служитимуть вам тривалий час.

Модні осінні луки. Джерело: cosmo Модні осінні луки. Джерело: cosmo

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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