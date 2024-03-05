Шестибальна магнітна буря б'є по Землі: що заборонено робити, аби не стало гірше

Магнітні бурі сьогодні, 5 березня, сягнули червоного рівня небезпечності. Нині на Землі триває шестибальний геомагнітний шторм, що здатен негативно впливати на здоров'я метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

За прогнозами сервісу Meteoagent, з 6 по 10 березня потужних магнітних бур не варто очікувати. Геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані.

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Магнітні бурі, календар на березень:

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані впливом сонячного вітру. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і впливати на самопочуття людей, роботу електроніки та супутниковий зв'язок.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше люди відчувають:

Головний біль

Запаморочення

Нудоту

Зниження працездатності

Порушення сну

Підвищення дратівливості

Загострення хронічних захворювань

Що пити під час магнітних штормів?

Під час магнітних бур рекомендується пити більше рідини, щоб вивести з організму токсини.

Найкраще підійдуть: чиста, негазована вода, зелений чай, що містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під впливом магнітних бур. Рекомендовані й трав'яні чаї: ромашковий, м'ятний, мелісовий. Вони допоможуть заспокоїтися і покращити сон.

Що заборонено робити, аби не стало гірше:

Уникайте алкоголю, кави та міцного чаю. Ці напої можуть зневоднювати організм і посилювати симптоми магнітних бур. Їжте здорову їжу: вживайте більше овочів, фруктів, ягід і цільнозернових продуктів. Висипайтеся: повноцінний сон допоможе вашому організму впоратися з впливом магнітних бур. Займайтеся спортом: фізична активність покращує кровообіг і загальне самопочуття. Уникайте стресу: стресові ситуації можуть посилювати негативний вплив магнітних бур

Пам'ятайте: вплив магнітних бур на людину індивідуальний. Деякі люди відчувають їх дуже сильно, інші майже не помічають. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря за порадою.

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