Шість порад, як зарядити дім позитивною енергією

Як за допомогою солі очистити будинок

Негатив швидко проникає в будинок і відштовхує людей від своїх цілей та прагнень. Іноді циркулююча негативна енергія змушує мешканців будинку бачити кошмари, що повторюються, втрачати впевненість у собі і страждати від демотивації.

Навчившись захищати себе від усього негативного, ви зможете позбавитися токсичних думок, які послаблюють наше тіло і духовність. Тому видання Sante Plus дало кілька порад, як зарядити будинок позитивною енергією.

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1. Звільніть будинок від усіх речей, які вам не потрібні, залишивши місце для позитивних емоцій.

2. Нехай денне світло проникне у ваш будинок. Світло дозволяє поглинати шкідливі енергії, які вас подавляють.

3. Якщо ви успадкували старі меблі, вони можуть бути причиною цих токсичних хвиль, що циркулюють у вашому житловому просторі.

4. Ви можете очистити дім пахощами або кедром, щоб відбити шкідливі вібрації.

5. Посипте великою сіллю всі кути кімнати, де ви проводите більшу частину часу. Велика сіль відганяє невдачу та сприяє духовному умиротворенню.

6. Ви можете спалити білу шавлію, щоб позбутися від негативної енергетики.

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