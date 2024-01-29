Шашлик взимку: Як приготувати свинину "як на мангалі" в домашніх умовах

Хто сказав, що взимку не можна їсти шашлик? Завдяки цьому простому рецепту ви зможете насолодитися улюбленою стравою, не виходячи з дому. А картопля та цибуля, запечені разом з м'ясом, стануть чудовим доповненням.

Цей рецепт з сайту "Діалог.UA" простий, але результат вас приємно здивує. Спробуйте приготувати шашлик вдома, і ви не пошкодуєте. Подавайте його з зеленню та улюбленим соусом.

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Інгредієнти:

700 г свинини

400 г цибулі

1 кг картоплі

100 г вершкового масла

2 зубчики часнику

Сіль, спеції та зелень за смаком

Приготування:

М'ясо наріжте великими кубиками і обсмажте на сковороді без олії до золотистої скоринки. Цибулю наріжте півкільцями, обсмажте на тій же сковороді, де готувалося м'ясо, протягом 3 хвилин. Не досмажуйте цибулю до кінця, вона повинна залишатися трохи хрусткою. Картоплю наріжте великими кубиками, обсмажте на сковороді з вершковим маслом до майже готовності. Змішайте м'ясо, цибулю, картоплю, подрібнений часник, сіль і спеції. Викладіть все у форму для запікання і відправте в розігріту духовку.

Порада:

Для аромату можна додати до м'яса лавровий лист, чорний перець горошком, паприку або інші спеції за вашим смаком.

Замість свинини можна використовувати курку, яловичину або баранину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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