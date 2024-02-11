Шашлик у духовці: швидкий рецепт соковитої та смачної страви

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Не сезон шашлику?

Не згоден! Так само вважає моя подруга, яка не дивлячись на погоду та постноворічні переїдання, чудово запікала в духовці шашлик із овочами.

Соковито та смачно, ароматно та пряно!

Шашлик по-кавказьки є в нашій мережі – це мій авторський рецепт, рецепт мого тата та дідуся, який став ТОП продажів.

Для рецепту, вам знадобиться:

Свинина (нашийок, вирізка)

Цибуля ріпчаста 10% від ваги м'яса

Сіль, перець, перець запашний, коріандр

Кінза, базилік, чебрець винятково свіжим

Зовсім крапельку рослинної олії, якщо на вогнищі смажитимете, без масла.

Запікаєте в духовці, нанизавши на шампура 180 градусів 45-50 хвилин. На нижній ярус поставте сотейник з гарячою водою для соковитості.

Смачного.