Шашлик 'Кавказький', який можна смажити в духовці

Соковито та смачно, ароматно та пряно!

Шашлик Кавказьки - це мій авторський рецепт, рецепт мого тата і дідуся, який став ТОП продажів.

Для рецепту, вам знадобиться:

Свинина (нашийок, вирізка)

Цибуля ріпчаста 10% від ваги м'яса

Сіль, перець чорний, запашний перець, коріандр.

Кинза, базилік, чебрець винятково свіжим.

Зовсім крапельку рослинної олії, якщо на багатті будете смажити, без олії.

Запікаєте в духовці, нанизавши на шампура 180 градусів 45-50 хвилин. На нижній ярус поставте стільник з гарячою водою для соковитості. Смачного.