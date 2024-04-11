Сезон розпочато: як правильно та смачно приготувати спаржу
Як правильно смажити та запікати спаржу
Сезон спаржі вже розпочався, тому саме час спробувати нові цікаві рецепти з цією корисною та смачною овочевою культурою. Готуйте свіжу спаржу і насолоджуйтесь неймовірними стравами.
Сьогодні ми поділимось з вами трьома оригінальними рецептами, які неодмінно вам сподобаються. Рецепт опублікували на сайті "Апростроф".
Читайте також: Ідеальне тісто для хачапурі та пиріжків
1. Найпростіший рецепт спаржі:
- Зріжте нижні кінці спаржі.
- Відваріть спаржу в підсоленій воді 1 хвилину.
- Обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини.
- Додайте за бажанням подрібнений часник та трішки лимонного соку.
2. Спаржа в духовці:
Інгредієнти:
- Спаржа
- Прошуто
- Сир із травами (сирна намазка)
- Оливкова олія
- Цедра
Приготування:
- Миємо спаржу, відламуємо кінчики.
- Кладемо прошуто, на нього спаржу, змащуємо сиром із травами, загортаємо.
- Поливаємо оливковою олією і притрушуємо цедрою.
- Ставимо в розігріту до 180° духовку на 15 хвилин.
- Даємо страві кілька хвилин охолонути і насолоджуємося!
3. Спаржа з соєвим соусом:
Інгредієнти:
- Спаржа - 500 г
- 3-4 дольки часнику
- 3 ст. ложки оливкової олії
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. ложки цукру
- 50-60 мл води
- 2 ст. ложки соєвого соусу
- Долька лимону
- Сіль, перець
- Базилік
- Твердий сир
Приготування:
- Промиваємо спаржу, відламуємо тверді пагони знизу (1-3 см залежить від дозрівання) і зачищаємо її.
- На розігріту сковорідку виливаємо олію і додаємо вершкове масло, далі подрібнений часник і даємо хвилинку йому просмажитися.
- Додаємо цукор і добре перемішуємо до розчинення.
- Викладаємо сюди ж спаржу та 2-3 хв смажимо, перевертаючи пагони - вони мають стати яскраво зеленого кольору.
- Додаємо воду, збільшуємо вогонь і накриваємо все кришкою на 4-5 хв.
- Знімаємо кришку, перевертаємо спаржу, додаємо соєвий соус, сіль і перець (за смаком) і ще 1-2 хв просмажуємо.
- Перед подачею страву слід збризнути лимонним соком, а також потерти пармезаном чи додати шматочки іншого сиру.
Раніше ми розповідали швидкий рецепт лінивих пиріжків, які не залишать байдужим.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!