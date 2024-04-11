Сезон розпочато: як правильно та смачно приготувати спаржу

Як правильно смажити та запікати спаржу

Сезон спаржі вже розпочався, тому саме час спробувати нові цікаві рецепти з цією корисною та смачною овочевою культурою. Готуйте свіжу спаржу і насолоджуйтесь неймовірними стравами.

Сьогодні ми поділимось з вами трьома оригінальними рецептами, які неодмінно вам сподобаються. Рецепт опублікували на сайті "Апростроф".

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1. Найпростіший рецепт спаржі:

Зріжте нижні кінці спаржі.

Відваріть спаржу в підсоленій воді 1 хвилину.

Обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини.

Додайте за бажанням подрібнений часник та трішки лимонного соку.

2. Спаржа в духовці:

Інгредієнти:

Спаржа

Прошуто

Сир із травами (сирна намазка)

Оливкова олія

Цедра

Приготування:

Миємо спаржу, відламуємо кінчики. Кладемо прошуто, на нього спаржу, змащуємо сиром із травами, загортаємо. Поливаємо оливковою олією і притрушуємо цедрою. Ставимо в розігріту до 180° духовку на 15 хвилин. Даємо страві кілька хвилин охолонути і насолоджуємося!

3. Спаржа з соєвим соусом:

Інгредієнти:

Спаржа - 500 г

3-4 дольки часнику

3 ст. ложки оливкової олії

50 г вершкового масла

2 ст. ложки цукру

50-60 мл води

2 ст. ложки соєвого соусу

Долька лимону

Сіль, перець

Базилік

Твердий сир

Приготування:

Промиваємо спаржу, відламуємо тверді пагони знизу (1-3 см залежить від дозрівання) і зачищаємо її. На розігріту сковорідку виливаємо олію і додаємо вершкове масло, далі подрібнений часник і даємо хвилинку йому просмажитися. Додаємо цукор і добре перемішуємо до розчинення. Викладаємо сюди ж спаржу та 2-3 хв смажимо, перевертаючи пагони - вони мають стати яскраво зеленого кольору. Додаємо воду, збільшуємо вогонь і накриваємо все кришкою на 4-5 хв. Знімаємо кришку, перевертаємо спаржу, додаємо соєвий соус, сіль і перець (за смаком) і ще 1-2 хв просмажуємо. Перед подачею страву слід збризнути лимонним соком, а також потерти пармезаном чи додати шматочки іншого сиру.

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