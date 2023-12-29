Сім способів захистити свій автомобіль від зими

Автомобільні експерти розповіли, як треба підготувати автомобіль, щоб він пережив зиму без пошкоджень та поламок. Насамперед його треба захистити.

Видання Best Life пише, що треба перевірити лобове скло, рівень охолоджувальної рідини, зовнішнє освітлення тощо. Мороз та хуртовини можуть негативно позначитися на стані машини.

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Огляньте лобове скло

Коли настає зима, навіть найменші відколи та тріщини на вашому лобовому склі можуть "перетворитися на сильний головний біль", попереджає експерт з транспортних засобів Томмі Паттерсон.

Долийте рідини в автомобіль

Щоб уникнути поломок на зимових дорогах, автомобільний експерт Хантер Бребхем радить усім перевірити рівень охолоджувальної рідини або антифризу свого автомобіля.

"Переконайтеся, що охолоджуюча рідина є правильною сумішшю антифризу та води, щоб запобігти замерзанню, і подумайте про промивання охолоджуючої рідини, якщо це не робилося нещодавно, щоб видалити будь-які забруднення", – додав він.

Крім цього, потрібно перевірити та долити всі рідини у вашому автомобілі, включаючи рівень масла та рідину для склоочисників. Також бензобак треба тримати якомога повнішим. Саме паливо не замерзне, але конденсація в лінії може, і це може спричинити проблеми.

Перевірте зовнішнє освітлення

Оскільки дні стають темнішими та ймовірність поганої погоди, надзвичайно важливо, щоб усе зовнішнє світло автомобіля працювало правильно. Ви повинні переконатися у справності фар, стоп-сигналів, покажчиків повороту та аварійки.

"Задні ліхтарі так само важливі, як і фари взимку, і коли видимість погана, переконатися, що інші водії бачать вас, так само важливо, як і бачити їх самих", — кажуть експерти.

Перевірка помутніння фар

Власники автомобілів повинні проконсультуватися з фахівцем, щоб визначити, що спричиняє помутніння фар, замість того, щоб намагатися розв'язати проблему самостійно. Це погіршує безпеку в суворих зимових умовах та наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

"Звернення до методів "зроби сам" — це коротке рішення, яке може завдати довгострокової шкоди вашому автомобілю", – зазначає Паттерсон.

Перевірка шин

Ваші шини мають бути у відмінному стані, щоб безпечно пережити зиму. Перевіряйте протектори, які мають бути не зношеними, а також тиск у шинах.

"Ви можете втратити один PSI тиску повітря за кожні 10 градусів зниження температури", – кажуть експерти.

Зимові шини покращують зчеплення, керованість і здатність зупинятися в зимових умовах.

Інвестуйте в певні корисні інструменти

Звичайно, ви можете підготуватися до всього. Автомобілі, як відомо, непередбачувані, і ви можете зіткнутися з проблемами, незалежно від того, що ви робите зараз. Ось чому важливо інвестувати в певні корисні інструменти, які ви можете мати у своєму автомобілі на випадок, якщо цієї зими ви потрапите в біду.

Згідно з думкою експертів, деякі з речей, які ви можете придбати, включають портативний насос для накачування шин, мастило та портативний акумуляторний стартер.

Віск та гарне миття

Останнє, про що вам слід подумати, щоб захистити свій автомобіль від зими, це добре вимити його та намастити воском.

"Це менше для вашої безпеки, а більше для довговічності вашого автомобіля", – стверджують експерти. Віск допоможе захистити вашу фарбу, а регулярне миття протягом сезону допоможе вберегти ходову частину вашого автомобіля від надмірного пошкодження.

Важливо враховувати кількість солі та хімікатів на проїжджій частині взимку. Проїзд через цю суміш всю зиму може призвести до утворення іржі на ходовій частині вашого автомобіля.

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