Сім порад, які дозволять вам економити гроші, використовуючи духовку

Зі зниженням температури на вулиці зростання рахунків за електроенергію та опалення стає дедалі помітнішим. У результаті багато хто з нас прагне скоротити рахунки за електроенергію, але важко знайти практичні та безпечні поради, особливо коли це пов'язано з використанням різних побутових приладів.

Щоб обмежити споживання енергії, користуючись духовкою, все, що вам потрібно зробити, – це застосувати кілька порад та рекомендацій експертів Sante Plus на практиці.

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Пропонуємо поради, які дозволять вам використовувати духовку, не витрачаючи грошей.

1. Не забудьте вимкнути духовку за 5 хвилин до закінчення приготування. Залишкове тепло всередині духовки доведе до готовності страви.

2. Нарізайте їжу на дрібні шматочки. Так вона готуватиметься швидше.

3. Розморожуйте їжу перед її приготуванням. Таким чином, ви скоротите час приготування і, отже, заощадите електроенергію.

4. Вибирайте керамічний посуд, щоб готувати їжу в духовці. Цей матеріал має тенденцію швидше досягати оптимальної температури та, таким чином, скорочувати час приготування.

5. Виберіть духовку, маркування енергоефективності якої знаходиться в діапазоні від A до B. Останні класи позначають найбільш енергоефективні прилади.

Шкала A+++ (темно-зелений колір) являє собою пристрої, що споживають найменше енергії.

Шкала D (червоний колір) взагалі відноситься до досить енергоємного пристрою, хоча і "дешевого".

6. Не ставте духовку поряд із холодильником. Ця близькість може вплинути на його продуктивність. Велике виробництво тепла біля холодильника підвищує енергоспоживання останнього. Якщо у вас немає іншого вибору, рекомендується встановити ізолюючу панель між двома пристроями.

7. Щоб уникнути втрати тепла, використовуйте верхню частину духовки при приготуванні страв швидкого приготування або запіканки. Нижня частина ідеально підходить для приготування м'яса, а центральна – для приготування риби.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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