Сім рослин, яких не повинно бути у вашому саду: стануть розплідниками проблем (фото)

Садівники попереджають, що вирощування деяких рослин може призвести до інвазії, зашкодити місцевим видам. Це 7 популярних рослин, які можуть стати проблемою для вашого саду.

Як повідомляє Express, незабаром сезон, коли садівники почнуть активні роботи на своїх ділянках. Тож, можливо, ви захочете заповнити свій відкритий простір різноманітними рослинами.

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Однак не всі рослини підходять для садів, а деякі навіть можуть "заподіяти більше шкоди, ніж користі".

Ось 7 рослин, які ви "ніколи не повинні вирощувати у своєму саду", або тому, що вони "інвазивні, шкідливі для місцевих видів або складні для догляду":

Рододендрон понтикум

Ця красива рослина може швидко поширюватися та душити місцеві рослини. Вона також виробляє токсини, які пригнічують ріст інших рослин.

Кипарис Лейланда

Це швидкоростуче вічнозелене дерево може швидко блокувати світло та краєвиди, що може викликати суперечки між сусідами. Його потрібно часто обрізати, щоб тримати його під контролем.

Гімалайський бальзам

Ця інвазивна рослина з агресивною звичкою росту може випереджати місцеві рослини за світло, простір і поживні речовини. Її швидке поширення може призвести до ерозії ґрунту та збільшення ризику повеней.

Жовтий архангел

Ця приваблива лісова рослина може стати інвазивною у вашому саду. Вона швидко поширюється по підземних шляхах і може задушити інші рослини.

Монбреція

Ця популярна садова рослина може швидко утворювати щільні скупчення, які важко видалити. Вона може випереджати місцеві рослини та зменшувати біорізноманіття у вашому саду.

Бамбук звичайний

Цей екзотичний вид бамбука може стати інвазивним, якщо його не ретельно доглядати. Його агресивна коренева система може швидко поширюватися та завдати шкоди спорудам та іншим рослинам у вашому саду.

Вишневий лавр

Цей швидкозростаючий вічнозелений чагарник може швидко утворювати густу, непроникну поросль. Він також може бути токсичним для людей і тварин при попаданні всередину.

Садівники рекомендують проводити дослідження перед тим, як висаджувати будь-яку рослину у своєму саду. Це допоможе вам вибрати рослини, які підходять для вашого клімату та умов, а також не будуть завдавати шкоди місцевим видам або сусідам.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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