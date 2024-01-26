Сім правил, як правильно говорити дітям 'не можна'

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1. "НЕ МОЖНА" означає неприпустимі та небезпечні для життя речі.

2. По можливості замінюйте слово "НЕ МОЖНА" на "НЕБЕЗПЕЧНО".

3. "НЕ МОЖНА" має бути небагато, інакше воно знеціниться і дитина перестане його чути.

4. "НЕ МОЖНА" має на увазі конкретні наслідки, якщо дитина порушить заборону.

5. Разом з "НЕ МОЖНА", що і коли можна. Пропонуйте альтернативу: "Це не можна, але це можна".

6. Якщо ситуація дозволяє, заміняйте НЕ МОЖНА поясненнями. Наприклад: "Дай мені руку, ми разом перейдемо дорогу. Дитині одному переходити дорогу небезпечно".

7. НЕ МОЖНА означає НЕ МОЖНА.

Заборони у вихованні потрібні та важливі, але вони не повинні бути основним інструментом виховання. Заборони – мають допоміжну функцію.

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