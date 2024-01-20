'Секс до смерті' змусив ссавців стати канібалами (відео)

Сумчасті тварини з Австралії, яких звати антехінуси, мають унікальну стратегію розмноження, яка включає сексуальні сутички, канібалізм та надзвичайно інтенсивний розплід.

Дослідження проведено на материкових темних антехінусах виявили надзвичайні практики, що дивують науковий світ, пише IFLScience.

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Професор Ендрю Бейкер, доцент Школи біології та екології QUT, розкрив деталі цих унікальних ритуалів. Спаровування антехінусів відбувається в хаотичних сутичках, які можуть тривати до 14 годин.

Протягом цього часу гормональний наплив стає настільки інтенсивним, що призводить до стресу та неконтрольованого поширення кортизолу в організмі, що, своєю чергою, може стати причиною смерті для самців цих тварин.

Однак найцікавіше виявилося в тому, що після смерті самців тіла залишаються енергетичним резервуаром для інших живих самців та вагітних або годуючих самок. Канібалізм виявився стратегічним рішенням для отримання "дешевої енергії".

"Самці падають мертвими, створюючи можливість отримати дешеву енергію через канібалізм для ще живих самців і вагітних або годуючих самок антехінусів", - заявив Бейкер.

Подібна канібальна поведінка раніше реєструвалася дуже рідко в дикій природі.

Вчені вважають, що така стратегія може підтримувати інші види антехінусів, а також сприяти власному виробництву енергії вагітним або годуючим самкам. Подальше вивчення цього феномену може розкрити нові аспекти еволюції та стратегій розмноження у світі тварин.

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