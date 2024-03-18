Секрети свіжості: як підтримувати приємний аромат у вашій шафі якомога довше

Набрид поганий запах, який виникає без причини? UAportal підготував рекомендації, що допоможуть дотримуватися чистоти і приємного аромату у шафі.

Збереження свіжості одягу

Перш ніж прибирати одяг до шафи, переконайтеся, що він чистий. Також можна використовувати ароматичні пакетики, щоб речі пахнули свіжістю. Регулярно провітрюйте шафу, відчиняючи двері і шухлядки, щоб запобігти появі застарілих запахів.

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Сортуйте одяг за типами

Корисною рекомендацією для збереження свіжого аромату в шафі є упорядкування одягу за типами. Це допоможе запобігти впливу одних речей з сильним запахом на інші.

Так, наприклад, відокремлення одягу від тренувального спорядження може зменшити перенесення запаху. Крім того, бажано зберігати будь–які забруднені або сильно зношені речі окремо, доки вони не будуть належним чином випрані, щоб запобігти поширенню неприємних ароматів.

Регулярно прибирайте в шафі

Підтримання чистоти в шафі та поблизу неї відіграє важливу роль у збереженні свіжого запаху. Пил і залишки сміття можуть сприяти появі неприємного аромату. Пилососьте та протирайте всі відділи і полички, це допоможе усунути можливі джерела неприємних пахощів.

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