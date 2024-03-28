Секрети садівників: як зберегти рослини здоровими попри весняні заморозки

Весняний сезон часто приносить несподіванки зі своїми капризами. Як тільки садівники вирішують, що настав час для висадки рослин в ґрунт, погода може здивувати раптовими морозами.

У цьому випадку не панікуйте. Ваші рослини будуть в безпеці, якщо ви вживете кілька ефективних заходів, щоб захистити їх від холодів, пише Телеграф.

Як захистити рослини від заморозків весною

Захистіть ваші рослини від заморозків, використовуючи неткані матеріали або старі ковдри, які забезпечать щільний захист від неприємних наслідків погоди. Важливо, щоб краї укриття торкалися землі, щоб утримувати тепло біля рослин.

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Щоб зберегти кореневу систему від холодів, нанесіть товстий шар мульчі біля основи рослин. Пам’ятайте, що мульча не повинна контактувати безпосередньо з ними, щоб уникнути ризику розвитку грибкових захворювань.

Для захисту рослин на балконі використовуйте картонні коробки, які за потреби можна розмістити поверх горщиків.

Дотримання цих порад допоможе вам зберегти рослини здоровими під час раптових весняних холодів і сприятиме їхньому активному росту.

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