Секрети ідеального шашлику: яких частин м’яса варто уникати, щоб не зіпсувати пікнік

Весна – це ідеальний момент для організації сімейного пікніка з ароматним шашликом на свіжому повітрі. Вибір якісного м’яса є ключовим для досягнення неперевершеного смаку страви.

Команда UAportal підібрала для вас поради про те, яких видів м’яса краще уникати при приготуванні шашлику. Розповідаємо саме про свинину, адже з неї найчастіше готують страву.

Частини свинини, які не рекомендуються для шашлику:

лопатка

гомілка

задня нога

грудинка

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Ці частини зазвичай виходять занадто сухими для шашлику і краще підходять для повільного приготування, такого як тушкування, варіння або запікання. Для смаження на відкритому вогні краще вибрати інші частини.

Оптимальні частини м’яса для шашлику:

лопатка

корейка

шия

окіст

Ці частини свинини містять достатньо жиру, щоб шашлик вийшов соковитим і не пересох під час приготування. Вони забезпечують ідеальний баланс між м’якістю і смаком, що робить їх ідеальним вибором для барбекю.

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