Секрет у нарізанні: як підготувати м'ясо для шашлику, щоб вийшло неймовірно смачно

З приходом тепла починається сезон шашликів. Щоб страва вийшла ідеально смачною, важливо правильно нарізати м'ясо.

Нарізайте м’ясо свинини впоперек волокон прямокутними смужками. Достатньо товщини 5 сантиметрів, повідомляють "Вікна".

Далі м'ясо треба нарізати на кубики. Такі шматочки не підгорять та залишаться соковитими. Якщо м’ясо буде з жировими прошарками, то шашлик не буде сухим.

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Водночас яловичину варто нарізати впоперек волокон кубиками 4 на 4 сантиметри. Різати вздовж волокон не можна, інакше м'ясо вийде сухим і твердим.

М’ясо треба різати впоперек волокон. Якщо хочете приготувати шашлик з курятини, тоді обирайте грудку, стегно чи гомілку.

Грудку треба нарізати шматочками 4 на 4 сантиметри впоперек волокон. Інші частини курки різати не треба.

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