Секрет фахівців з клінінгу: як вимити вікна, щоб вони були чистими до осені

Як правильно мити вікна, щоб вони довго не забруднювалися

Втомилися постійно мити вікна? Є один простий секрет, як зробити їх чистими надовго. Спробуйте цей лайфхак, і ви будете приємно здивовані!

Оцтовий розчин – це економний та ефективний спосіб зробити ваші вікна чистими надовго. Лайфхаком поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чому вікна так швидко брудняться?

Пил, сажа та інші частинки з повітря осідають на склі.

Конденсат, який утворюється через вологість, висихає і залишає брудні сліди.

Вітер, дощ, сніг та інші атмосферні явища забруднюють вікна.

Вихлопні гази та дим також негативно впливають на чистоту скла.

Як зробити вікна чистими надовго?

Використовуйте оцет!

Розведіть білий оцет з водою у співвідношенні 1:1.

Замочіть губку або м'яку тканину в розчині і протріть вікна.

Оцет видаляє бруд, жир та вапняк, роблячи скло блискучим.

Бонуси використання оцтового розчину:

Запобігає запотіванню вікон.

Створює захисний шар на склі.

Видаляє неприємні запахи.

Розчиняє залишки жиру та плям від попередніх мийних засобів.

P.S.

Для кращого результату використовуйте дистильовану або фільтровану воду.

Не використовуйте оцет на рамах з натурального дерева.

Перед використанням оцтового розчину на кольорових рамах, протестуйте його на непомітній ділянці.

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