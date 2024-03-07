Секрет розсипчастого рису: як правильно варити

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Рис простий у приготуванні і дуже смачний, але я помітив, що завжди виникають питання: як його приготувати? Тож готуємося до посту і вчимося варити рис!

Рис басматі один з найпоширеніших довгозернистих. При приготуванні збільшується у довжину і набуває особливої довгої форми, ароматний і розсипчастий якщо:

ви візьміте води 1:1.5

Це найголовніше.

100г рису 150г води

відміряємо воду та рис, ставимо у середній сотейник (краще з товстим дном);

додаємо сіль та від себе я додаю шматочок масла або запашної олії на стакан рису;

доводимо до кипіння на середньому вогні, зменшую вогонь до мінімального кипіння, перемішую та накриваю кришкою, і варю 12 хвилин!

потім вимикаю вогонь, накриваю сотейник товстим рушником і тримаю так мінімум 10 хвилин (краще навіть 15) І тільки після цього акуратно перемішую лопаткою !

ГОТОВО! Це дуже смачно!

Рис краще смакує теплим або гарячим, а смак його змінюється після холодильнику.

Не треба промивати рис якщо у вас якісний продукт - це не впливає на клейкість! Можна промивати лише для того, щоб трішки змити бруд, якщо ви десь купували на розсип.

Останні дослідження довели, що клейкість залежить від крохмалю амілопектин, він вимивається з рису у процесі приготування.

Рис жасмин ще ніжніше за консистенцією, товщий і більш чіпкий та липкий. Його готують так само, а води беруть іноді навіть 1:1,3

Якщо готуєте у рисоварці, то співвідношення рис та вода 1:1,1