Секрет досвідчених городників: як посадити розсаду огірків, щоб вона пережила квітневі холоди

Як правильно садити розсаду огірків у відкритий ґрунт, щоб він пережив холод

Хто не любить свіжі хрусткі огірочки? А що, як я вам скажу, що ви можете ласувати ними вже у травні? Так, це можливо! Секрет у ранній посадці розсади.

Завдяки цим порадам з сайту noviydoctor.com ви зможете отримати ранній урожай огірків вже у травні і насолоджуватись багатим врожаєм.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

1. Вибір насіння.

Вибирайте самозапильні гібриди, такі як "F1 Фурор", "Шоша F1", або сорти "Гірлянда", "Домовий", "Зозуля".

2. Посів насіння.

Сійте насіння в контейнери або горщики з дренованим ґрунтом або кокосовим субстратом. Заглиблюйте на 0,5 см.

3. Вирощування розсади.

Тримайте контейнери при кімнатній температурі. Через 4-5 тижнів розсада буде готова до пересадки.

4. Загартування розсади.

Перед висадкою на вулицю загартуйте розсаду, виносячи її на кілька годин вдень.

5. Підготовка ґрунту.

За два тижні до висадки підживіть ділянку органічними добривами.

6. Пересадка розсади.

Висаджуйте розсаду в теплий ґрунт.

7. Догляд за огірками.

Регулярно поливайте, підгодовуйте та рихліть ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити міцну розсаду з березні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!