Їстівні гілочки верби для прикрашання пасок: потрібні всього три інгредієнти та кілька хвилин часу

В Україні заведено до Великодня пекти паски й прикрашати їх глазур'ю. І щороку традиції ці розширюються й змінюються. Кожен хоче мати нарядну пасочку до Великодня.

Пропонуємо простий спосіб виготовити їстівні гілочки верби, які викладаються на верх глазурі, або які можуть стати декором для вашого великоднього столу. Це – найпростіший декор для пасок, оскільки не вимагає від вас зайвих витрат грошей та сил.

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Все, що знадобиться – соломка, маршмеллоу та цукрова пудра (або цукор).

Шматочки маршмеллоу треба прикріпити до соломки й зверху присипати цукровою пудрою. Ваш декор готовий.

До речі, з маршмелоу також можна виготовити квіти, що нагадуватимуть яблуневий цвіт. Візьміть рожеві та білі маршмелоу, зробіть паралельні надрізи (не дорізаючи до кінця) та загорніть як пелюстки.

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