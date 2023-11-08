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З'їдають за хвилину: Як приготувати найкращий салат із буряка

Ігор Романько

Як зробити смачний салат із буряка

Приготування салатів з буряка – це швидкий та простий процес завдяки невеликій кількості інгредієнтів. Головне – правильно відварити буряк, щоб він встиг охолонути до приготування.

Один із варіантів салату із буряка – це поєднання цього коренеплоду з сиром. Для цього салату ви можете використовувати будь-який сир, такий як фета, бринза або Адигейський, пише сайт odnaminyta.com.

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Інгредієнти:

  • 1 буряк;
  • 2 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 200 г сиру;
  • 3 ст. ложки олії;
  • сіль та перець за смаком;
  • зелень (петрушка, кінза або зелена цибуля);
  • насіння чіа, льону або кунжуту.

Приготування:

  1. Наріжте сир на невеликі кубики. Відварені яйця розріжте пополам і кожну половину поділіть на 6 шматочків.
  2. Половину цибулі наріжте півкільцями. Відварений, очищений і охолоджений буряк також наріжте на кубики.
  3. Дрібно нарубайте зелень (петрушку, кінзу або зелену цибулю) ножем і додайте до інших інгредієнтів.
  4. Соліть, поперчіть за смаком і додайте олію. Також додайте насіння чіа, льону або кунжуту для прикраси.
  5. Перемішайте всі інгредієнти і можна подавати на стіл.

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