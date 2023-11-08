З'їдають за хвилину: Як приготувати найкращий салат із буряка
Як зробити смачний салат із буряка
Приготування салатів з буряка – це швидкий та простий процес завдяки невеликій кількості інгредієнтів. Головне – правильно відварити буряк, щоб він встиг охолонути до приготування.
Один із варіантів салату із буряка – це поєднання цього коренеплоду з сиром. Для цього салату ви можете використовувати будь-який сир, такий як фета, бринза або Адигейський, пише сайт odnaminyta.com.
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Інгредієнти:
- 1 буряк;
- 2 яйця;
- 1 цибулина;
- 200 г сиру;
- 3 ст. ложки олії;
- сіль та перець за смаком;
- зелень (петрушка, кінза або зелена цибуля);
- насіння чіа, льону або кунжуту.
Приготування:
- Наріжте сир на невеликі кубики. Відварені яйця розріжте пополам і кожну половину поділіть на 6 шматочків.
- Половину цибулі наріжте півкільцями. Відварений, очищений і охолоджений буряк також наріжте на кубики.
- Дрібно нарубайте зелень (петрушку, кінзу або зелену цибулю) ножем і додайте до інших інгредієнтів.
- Соліть, поперчіть за смаком і додайте олію. Також додайте насіння чіа, льону або кунжуту для прикраси.
- Перемішайте всі інгредієнти і можна подавати на стіл.
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