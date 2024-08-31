Зробіть запаси на наступний рік: як правильно збирати насіння чорнобривців

Чорнобривці – це не лише яскрава прикраса вашого саду, але й надійний захист від шкідників. Їхній насичений аромат відлякує багатьох комах, сприяючи здоровому росту інших рослин. І найприємніше те, що ви можете легко виростити нові чорнобривці, зібравши насіння самостійно. Про це пише Факти.

Коли і як збирати насіння чорнобривців

Щоб зібрати насіння чорнобривців, не потрібно бути досвідченим садівником. Достатньо дотримуватися кількох простих правил:

Вибір правильного моменту:

Збирайте насіння тільки з повністю зів'ялих суцвіть. Вони стають коричневими і сухими, а нижня частина – темною. Найкращий час для збору насіння – кінець літа або початок осені, коли рослини відцвіли і насіння повністю дозріло.

Збір насіння:

Акуратно зріжте зів'ялі суцвіття гострими ножицями. Відразу помістіть зрізані суцвіття в паперовий пакет, щоб уникнути втрати насіння. Розкладіть суцвіття на паперовому рушнику і обережно видаліть зів'ялі пелюстки. Розтирайте сухі квіткові головки між пальцями, щоб вивільнити чорне насіння з білим кінчиком.

Сушіння насіння:

Розкладіть вилучене насіння тонким шаром на паперовому рушнику. Сушіть насіння в сухому, темному і добре провітрюваному місці. Уникайте прямих сонячних променів. Зазвичай достатньо тижня, щоб насіння повністю висохло.

Зберігання:

Сухе насіння помістіть у паперові пакети або конверти. Підпишіть кожен пакет, вказавши сорт чорнобривців і дату збору. Зберігайте пакети в сухому, темному і прохолодному місці.

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Якщо ви вирощували гібридні сорти чорнобривців, то насіння, отримане з них, може дати рослини з іншими характеристиками. Насіння чорнобривців зберігає схожість протягом 2-3 років. Перед посівом насіння можна замочити на кілька годин у теплій воді для прискорення проростання.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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