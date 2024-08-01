Зробіть ваш образ досконалим: поради для носіння одягу без рукавів для жінок 50+

Кожна жінка виглядає чудово, незалежно від її віку, і повинна відчувати себе впевнено та не соромитися демонструвати свої руки в літньому вбранні. Відомі стилісти пропонують декілька порад щодо носіння одягу без рукавів, які допоможуть виглядати приголомшливо та бездоганно, навіть якщо вам за п’ятдесят.

Команда UAportal спільно з Prostoway підготувала поради для стильного вибору одягу з короткими рукавами для жінок зрілого віку.

Як правильно носити одяг без рукавів жінкам за 50: поради зіркових стилістів

Наряди з широкими бретельками. Зіркові стилісти радять звертати увагу на сукні, топи та сарафани з широкими бретелями. Цей тренд зараз на піку моди й відмінно підходить кожній жінці. Широкі бретелі дозволяють носити бюстгальтер без страху, що його буде видно. Крім того, вони добре підтримуватимуть навіть великий бюст, що робить такий одяг надзвичайно зручним.

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Вибирайте одяг, який ідеально сидить. Важливо обирати одяг, який ідеально пасує до вашої фігури, особливо в зрілому віці. Ваш гардероб має підкреслювати талію та форми, тому важливо вибирати вироби з якісних матеріалів. Уникайте одягу, який занадто тісно облягає або створює дискомфорт під пахвами. Якщо вам подобається певна річ, але вона потребує невеликих корекцій, завжди можна звернутися до ательє, щоб підігнати його під себе.

Вибирайте якісний та міцний одяг. Для того, щоб одяг ідеально лягав по фігурі та виглядав розкішно, варто віддавати перевагу виробам з натуральних тканин. Жінкам після 50 рекомендується носити одяг з льону, бавовни, шовку чи віскози. Він добре зберігає форму, не розтягується та виглядає бездоганно на будь-якій фігурі.

Аксесуари як завершальний штрих образу. Обирайте елегантні аксесуари, щоб доповнити свій вигляд – це можуть бути делікатні прикраси, стильні сумки, хустки чи капелюшки. Віддавайте перевагу перламутровим намистам, тонким ланцюжкам чи оригінальним брошкам. Не забувайте про браслети з металу, шкіри чи дерева для оголених рук. Сонцезахисні окуляри та капелюшок стануть ідеальними акцентами для підкреслення вашого стилю.

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