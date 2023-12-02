Зробить напій кращим: яке молоко варто додавати в каву

Вибір молока для кави ускладнюються широким вибором альтернатив: адже на ринку є як натуральне, так і рослинне молоко. Яке саме варто додавати до кави підкаже Ukr.Media.

Хоча експерти вважають, що каву краще споживати без додаткових складників або з невеликою кількістю корисних спецій, рослинне молоко може стати чудовою альтернативою, якщо ви не прихильник чорної кави, а звичайне молоко не підходить.

Останнім часом мигдальне і вівсяне молоко стали найбільше популярними в кавових напоях, але найкориснішим для кави вважається соєве. Крім відмінної текстури, воно має численні корисні властивості.

Соя є чудовим джерелом рослинного білка, обсяг якого досягає 7 грамів на порцію, що робить його найбільш високобілковим серед інших рослинних аналогів.

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Збагачене соєве молоко залишається єдиною рослинною альтернативою коров'ячому, включаючи корисні жирні кислоти, вітаміни та мінерали, такі як кальцій і вітамін D, які важливі для здоров'я кісток, наголошують фахівці.

Дієтологи зауважують, що соєве молоко вже багато разів було предметом досліджень. Деякі висновки дають підстави вважати, що ізофлавони, що містяться в продукті, можуть запобігати розвитку деяких видів онкології, таких як рак молочної залози та простати.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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