Цуценя-єдинорога врятували у США: на голові у собаки росте хвіст (фото та відео)

Цуценя Нарвал з двома хвостиками мешкає у США. Один з хвостів росте на його морді, прямісінько з лоба.

Собаку знайшли на вулиці у штаті Міссурі. Хтось з людей виставив його на мороз. Волонтери з Mac's Mission показали відео з врятованим собакою, після чого цуценя стало зіркою в соціальних мережах.

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Цуценя, якому, як вважають, близько 10 тижнів, було знайдено на узбіччі дороги в січні. Воно мало обмороження двох пальців на лапах і потребувало лікування від глистів, але в цілому було в доброму здоров'ї.

Ветеринарний огляд підтвердив, що лобний хвіст Нарвала не має кісток усередині, тому він не може рухатися. Однак, за словами ветеринара, це не вплине на якість життя цуценя.

Засновниця Mac's Mission сказала, що сподівається, що історія Нарвала допоможе привернути увагу до інших собак з особливими потребами.

"Ми хочемо показати людям, що особливі собаки - це чудові собаки", - сказала вона.

Наразі Нарвал перебуває на перетримці в однієї з волонтерок Mac's Mission. Рятувальники шукають постійний будинок для цуценяти.

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