Як правильно користуватись зволожувачем для повітря, щоб не становив загрозу для здоров‘я: поради експертів

Зволожувачі повітря - це зручний спосіб підтримувати комфортний рівень вологості в приміщенні, особливо взимку, коли опалення висушить повітря. Однак, щоб використовувати зволожувач повітря безпечно, важливо дотримуватися кількох правил.

Про це пише Ukr.media.

Вода для зволожувача

Для зволожувача повітря можна використовувати лише очищену воду, наприклад, бутильовану, дистильовану, демінералізовану, джерельну або артезіанську. Вода з-під крана містить солі та хлориди, які можуть відкладатися у вигляді білого нальоту на меблях та в легенях.

Чистота зволожувача

Воду в зволожувачі потрібно міняти щодня. Також важливо регулярно чистити ємність для води та інші частини зволожувача. Тепле та вологе середовище є сприятливим для розмноження бактерій, тому важливо запобігти їхньому поширенню.

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Рівень вологості

Оптимальний рівень вологості в приміщенні становить 40-60%. Якщо вологість перевищить 70%, може з'явитися пліснява, яка є небезпечною для здоров'я.

Ароматичні олії

Ароматичні олії можуть бути корисними для здоров'я, але їх потрібно використовувати з обережністю. Не можна наливати ароматичні олії у резервуар розпилювача зволожувача, якщо він не призначений для цього. Ароматичні олії можуть пошкодити обладнання та викликати алергію.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете використовувати зволожувач повітря безпечно та ефективно.

Нагадаємо, ми вже писали про переваги та недоліки зволожувача для повітря.

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