Збій в Дії і рекордна кількість голосів: Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні

Нацвідбір на Євробачення 2024 в Україні відбувся у суботу, 3 лютого. Однак, через технічний збій у застосунку Дія, переможців оголосили у неділю, 4 лютого.

У фіналі відбору перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Дівчата представлятимуть Україну на пісенному конкурсі у Мальме, Швеція.

У застосунку Дія за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців, що є рекордним показником.Для порівняння, у минулому році до голосування долучилося всього 166 тисяч глядачів.

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки щиро вірять в перемогу правди, однак "в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними".

Члени журі проголосували таким чином:

один бал – NAHABA

два бали – NAZVA

три бали – SKYLERR

чотири бали – Drevo

п'ять балів – ANKA

шість балів – YAKTAK

сім балів – YAGODY

вісім балів – INGRET

дев'ять балів – MELOVIN

десять балів – alyona alyona & Jerry Heil

одинадцять балів – Ziferblat

Голосування глядачів:

один бал – NAZVA

два бали – INGRET

три бали – Drevo

чотири бали – ANKA

п'ять балів – NAHABA

шість балів – SKYLERR

сім балів – YAGODY

вісім балів – Ziferblat

дев'ять балів – MELOVIN

десять балів – YAKTAK

одинадцять балів – alyona alyona & Jerry Heil

Україна буде представлена на конкурсі Євробачення вдвадцяте. Пісенне змагання пройде у травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.