Збій в Дії і рекордна кількість голосів: Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні
Нацвідбір на Євробачення 2024 в Україні відбувся у суботу, 3 лютого. Однак, через технічний збій у застосунку Дія, переможців оголосили у неділю, 4 лютого.
У фіналі відбору перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Дівчата представлятимуть Україну на пісенному конкурсі у Мальме, Швеція.
У застосунку Дія за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців, що є рекордним показником.Для порівняння, у минулому році до голосування долучилося всього 166 тисяч глядачів.
Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки щиро вірять в перемогу правди, однак "в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними".
Члени журі проголосували таким чином:
один бал – NAHABA
два бали – NAZVA
три бали – SKYLERR
чотири бали – Drevo
п'ять балів – ANKA
шість балів – YAKTAK
сім балів – YAGODY
вісім балів – INGRET
дев'ять балів – MELOVIN
десять балів – alyona alyona & Jerry Heil
одинадцять балів – Ziferblat
Голосування глядачів:
один бал – NAZVA
два бали – INGRET
три бали – Drevo
чотири бали – ANKA
п'ять балів – NAHABA
шість балів – SKYLERR
сім балів – YAGODY
вісім балів – Ziferblat
дев'ять балів – MELOVIN
десять балів – YAKTAK
одинадцять балів – alyona alyona & Jerry Heil
Україна буде представлена на конкурсі Євробачення вдвадцяте. Пісенне змагання пройде у травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.