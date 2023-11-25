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Сантехнік підказав, як просто зменшити рахунки за опалення

Анастасія Крищук

Сантехнік підказав, як просто зменшити рахунки за опалення

Взимку чимало людей бояться великих рахунків за опалення. Простий пристрій може допомогти потенційно вдвічі зменшити рахунок.

Сантехнік розповів розумне рішення, яке могло б допомогти заощадити суму на рахунку за опалення. Йдеться про використання термостатичного радіаторного вентиля, повідомляє Express.co.uk.

"Цей пристрій заощадить ваші гроші, якщо ви знаєте, як ним правильно користуватися", – розповів фахівець.

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Більшість людей, коли вмикають центральне опалення, обігрівають весь свій будинок. Це кожна кімната в будинку, де є радіатор.

Пристрій дає споживачам вибір відмовитися від використання радіаторів у певних приміщеннях, таким чином дозволяючи їм економити на газі.

Однак будьте обережні з цвіллю, коли радіатори не працюють. Різниця температур може спричинити конденсат і цвіль.

Конденсаційна вологість виникає через те, що вода з повітря проникає в холодні стіни, тому збереження тепла в приміщенні зменшить кількість конденсату, який утворюється.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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