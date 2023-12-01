Сантехнік підказав, як змінити налаштування котла, щоб зекономити на рахунках

Сантехнік стверджує, що одне просте налаштування котла може допомогти заощадити на комуналці. Йдеться про зниження температури подачі в комбінованому котлі.

За словами фахівця, це швидкий і ефективний спосіб зменшити споживання енергії без відключення термостата. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо просто знизити температуру на моєму комбінованому котлі лише на один або два градуси, можна значно заощадити. Ті, хто має звичайний бойлер, можуть налаштувати, відрегулювавши лише один диск і налаштування.

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Ті, у кого немає комбінованого котла, найбільше зможуть зробити налаштування за допомогою двох циферблатів: один для радіаторів і один для гарячої води. Потрібно налаштувати ту, поряд із зображенням радіатора, а не ту, із зображенням крана, яка призначена для гарячої води.

Це не впливає на температуру води, це лише означає, що радіаторам і гарячій воді потрібно трохи більше часу, щоб нагрітися.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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