Сантехнік пояснив, як можна швидко полагодити слабкий напір води у душі

З часом тиск води у душі може слабшати, через що з лійки тектиме слабкий напір води. Водопровідник Метью Ферріс розповів про найкращий домашній спосіб покращити тиск води.

Однією з найпоширеніших причин є накопичення мінералів у жорсткій воді в самій душовій лійці. Просте рішення, це просто зняти насадку для душу та замочити її в оцтовому розчині на ніч, повідомляє Express.co.uk.

Іншими причинами поганого тиску води можуть бути перекручений шланг або старі труби. Ферріс сказав, що на цьому етапі може знадобитися виклик професіонала, щоб розібратися з тиском душу.

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Якщо ви виявите, що ваш душ і кухонна раковина стікають дуже повільно, Ферріс рекомендує спробувати щось перед тим, як викликати сантехніка. Наприклад окріп, харчову соду та оцет.

Ці природні миючі засоби можуть творити чудеса з раковинами, забитими їжею або мильною піною. Самостійне вирішення дрібних проблем економить гроші, але не соромтеся телефонувати професіоналам, якщо ви не впевнені або проблеми постійно виникають.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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