Сантехнік пояснив, як швидко та дешево прочистити забиту раковину

Внаслідок накопичення бруду з часом на кухні та у ванній можуть забиватися труби. Однак цю проблему можна вирішити швидко та дешево.

За словами сантехніків Emergency Plumber London, кока-кола є ефективним засобом для розблокування каналізації. Безалкогольні напої Cola мають особливий смак, який люблять люди через вміст у ньому фосфорної кислоти, повідомляє Express.co.uk.

Фосфорна кислота є ефективним засобом для очищення стоків, хоча й не настільки токсичним, як здається. Це може очистити забитий дренаж, не пошкодивши труби.

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Для ефективного очищення каналізації візьміть дволітрову пляшку коли і поставте її на деякий час при кімнатній температурі. Після цього вилийте в каналізацію і дайте напою зашипіти і діяти корозійно протягом приблизно двох годин.

Після цього влийте гарячу воду в каналізацію. Фосфорна кислота розщеплює будь-які накопичення, що спричиняють закупорки.

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