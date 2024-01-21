Найпростіший спосіб розбагатіти за допомогою малювання: що таке нейрографіка та як приманює гроші

Нейрографічне мистецтво – це форма терапії, яка набуває все більшої популярності завдяки своїм позитивним впливом на психічне здоров’я.

Нейрографічне мистецтво – це техніка, яка містить малювання ліній довільної форми або "нейроліній". Ці лінії призначені для встановлення зв’язку між свідомим і несвідомим, отримання доступу до внутрішнього "я" за допомогою певного алгоритму або методу, пише VanVaf.

Алгоритм, який використовується в нейрографічному мистецтві, складається з таких простих кроків:

Фломастером чорного кольору на листку паперу малюється довга лінія, схожа на криву, яка має йти догори. Лінії повинні йти до кінця сторінки або зливатися з іншими рядками на папері, але не зупинятися в середині.

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Скрізь, де є перетинні лінії з гострими кутами, заповніть їх кольором, щоб вони стали більш округлими. Додайте перпендикулярні лінії, які тягнуться до країв і округлять усі нові кути.

Поверх ліній малюються геометричні фігури. Зазвичай це кола або квадрати. Кути квадратів повинні заокруглюватися.

Після цього усі замкнені намальовані фігури, що вийшли на малюнку, треба зафарбувати, змішуючи та поєднуючи всілякі комбінації, які можуть здатися вам цікавими.

Коли ви закінчите свій малюнок, у вас вийде витвір мистецтва, який сприятиме вашій енергії "текти абсолютно вільно й незаплановано, дозволивши вашим почуттям і несвідомим думкам подорожувати та вільно виражати себе".

Нейрографічне мистецтво має низку позитивних впливів на психічне здоров’я, зокрема:

Зниження стресу та тривоги

Покращення концентрації та уваги

Підвищення креативності та самопізнання

Зменшення депресії та занепокоєння

Ця форма мистецтва також може бути корисною для людей, які борються з хронічним болем. Дослідження показали, що нейрографічне мистецтво може допомогти зменшити біль і покращити якість життя людей із хронічним болем.

Нейрографічне мистецтво – це проста, але ефективна форма мистецтва, яка може принести багато користі для психічного здоров’я. Якщо ви шукаєте спосіб покращити своє психічне здоров’я, нейрографічне мистецтво може бути хорошим варіантом для вас.

Нейрографіку можна спрямувати й на залучення багатства у своє життя. Для цього потрібно взяти чистий аркуш паперу й покласти монету. Візьміть олівець або фломастер чорного кольору й "штовхайте" ним монету догори листка, утворюючи хвилясту лінію. Намалюйте за допомогою монети кілька ліній. Потім поверх них намалюйте кола ввід руки. Потрібно малювати великі й середні кола. Скрізь, де лінії утворили кути на стиках ліній, їх потрібно округлити. Розмалюйте різними кольорами усі замкнені лінії всередині. Поверх розмальованого малюнку для залучення грошей намалюйте золотистими або сріблястими маркерами монети й всередині намалюйте грошові знаки. Такі потрібно розмістити у місці, де ви часто буваєте й зможете дивитися на свій малюнок. При цьому бажано думати про заповітне багатство.

Фахівці радять: якщо ви хочете спробувати нейрографічне мистецтво, використовуйте простий папір і фломастери або ручки. Не намагайтеся створювати ідеальний малюнок. Просто дозвольте собі малювати спонтанно.

Якщо ви відчуваєте себе заблокованим, спробуйте зосередитися на певному почутті, яке ви переживаєте.

Не бійтеся експериментувати з різними кольорами та формами.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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