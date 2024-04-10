Найбільш нерадянський фільм, знятий у СРСР

Так, друзі - сьогодні буде новий великий і цікавий пост з рубрики блогу "кіно", що вже полюбилася постійним читачам.

У сьогоднішньому посту я хочу розповісти про вельми незвичайний фільм "Вище Веселки", який якось пройшов повз моє покоління, але для тих, хто старший (народився в 1970-ті) - фільм став дуже яскравим враженням дитинства. Але загалом ця стрічка не дуже відома — гадаю, свою роль зіграв той фатальний збіг обставин, що прем'єра фільму на телебаченні відбулася в невдалий час, 2 травня 1986 року — коли люди обговорювали зовсім іншу подію, і їхні думки були зайняті зовсім іншим.

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А вместе с тем — фильм очень интересный, причём интересен он именно своей абсолютной непохожестью на остальные советские детские фильмы, полные кислой школьно-пионерской тоски и идеологических штампов. Скажу больше — в фильме "Выше Радуги" показан (оксюморон) несоветский Советский Союз — или, вернее, то, какой могла бы быть вся Россия и другие республики СССР без совка. Фильм обязателен к просмотру всем фанатам СССР — "Выше Радуги" отлично стимулирует умственную деятельность и показывает, как могла бы жить Россия без совка и красной идеологии.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный обзор самого несоветского и необычного из всех "советских школьных фильмов".

О чём этот фильм.

Для начала вкратце расскажу, о чём вообще снят этот фильм — тем, кто его смотрел, будет нелишним вспомнить сюжет, ну а тем, кто пока что его не смотрел — будет понятнее то, о чём пойдёт речь дальше. Главный герой фильма — старшеклассник Алик Радуга, который живёт в творческой семье и обладает развитым художественным воображением — сочиняет стихи и песни, но вот по физкультуре у него большие проблемы.

Благодаря своему воображению, Алик Радуга попадает в гости к сказочной Сирене — которую освобождает силой своего воображения из плена, и она исполняет его желание — теперь у Алика будут замечательные успехи в спорте, в частности — в прыжках в высоту, соревнования по которым часто проводятся в его школе. Но есть одно условие — Алик не должен врать, иначе от его дара не останется и следа.

Поразив всех в школе своим вдруг открывшимся спортивным даром, Алик подвязается на соревнования, но вот беда — однажды он берёт на себя вину его подруги Даши и врёт, после чего Сирена лишает его спортивного дара, но силой воли и упорными тренировками Алик добивается настоящих результатов — пусть и не таких "волшебных", каким был дар Сирены.

Вот такой, в общем-то, незатейливый сюжет у фильма, напоминающий обычную детскую сказку — но в фильме важен даже не он, а что и как показано в картине. Но об этом ниже.

Квартира и быт несоветской семьи.

С первых же кадров фильм приковывает к экрану зрителя показанным бытом абсолютно несоветской семьи. В квартире нет вообще ничего похожего на то, что производилось в СССР и подавалось как норма. Семья Алика живёт в просторной квартире, в которой не менее четырёх комнат — их все в фильме не показывают, но в квартире есть, как минимум, гостиная-столовая, рабочий кабинет отца (заставленный оборудованием домашней студии), комната Алика и, вероятно, спальня родителей (её в фильме не показывают).

Интерьер квартиры не имеет ничего общего с совком — она обставлена легко и со вкусом. В ней чисто белые стены, на которых висят красивые модернистские картины, из мебели — много стильного антиквариата, напоминающего старую финскую или шведскую мебель. Здесь нет ни мебельных "стенок", ни "мягких углов", ни дерьмовых дефицитных обоев в цветочки — больше всего интерьер квартиры Алика Радуги напоминает классический современный скандинавский стиль.

Можно сказать — ну да, понятно, Алик ведь сын достаточно известных композитора (папы) и художницы по костюмам (мамы), они могут себе позволить "богемную жизнь" — но вот интересно — обычная совковая "богема", немного разжившись деньгами, старалась пустить пыль в глаза и тут же моментально развешивала по стенам ковры, картины-мазню совковых соцреалистов, обзаводилась громоздкими и дорогими вещами, вроде огромных цветастых ваз и позолоченных пыльных торшеров с бахромой висюльками — а тут всего этого чванства нет и в помине. Проще говоря — квартира Радуги показывает совсем другое отношение к жизни.

Это же отношение мы видим и в общении родителей межу собой и с Аликом — к Алику Радуге, школьнику-старшекласснику, относятся как к полноправному члену общества и взрослой самостоятельной личности. Мать спрашивает мнение Алика по поводу костюмов для постановок, отец — советуется с Аликом по поводу новых песен и даже поручает ему написание текстов.

В семье нет никаких дурацких поучений, окриков "а ты уроки сделал?", воплей "иди есть пока горячее" и прочего подобного. Это сильно не похоже на остальные советские фильмы, которых я пересмотрел немало, — а похоже, скорее, на быт Финлядии тех же лет.

Учёба в несоветской школе.

Следующий шок, вызываемый просмотром фильма у советского зрителя — возникает из-за показа кадров учёбы в абсолютно несоветской школе. Во-первых, дети в ней не носят школьную форму, а одеты кто во что хочет — и кстати одеты весьма стильно для тех лет.

Во-вторых — на детях нет ни одного пионерского галстука. Его нет вообще ни одного во всём фильме! Вы можете представить себе школу в середине восьмидесятых, где во всём классе и во всей школе не было бы ни одного пионерского галстука? Вот и я нет — и тем не менее, авторы для чего-то решили показать школу именно такой (о том, почему так — я расскажу в конце поста).

Идём дальше. Что там у нас по счёту? Да, в третьих — в третьих, в школе детей учат молодые и крайне заинтересованные в преподавании своего предмета, инициативные учителя — часто они всего десятью годами старше самих старшеклассников. В совковой школе молодой учитель обычно попадал в плавильный котёл "коллектива", и уже через 2-3 года от его инициативности и креативности не оставалось и следа — куриный коллектив крепких советских педагогов заклёвывал любые творческие начинания, объяснял "политику партии и правительства" на педсоветах, учил врать и завышать показатели для ГорОНО, учил обрабатывать детей идеологией и прочее, и прочее.

Помимо всего прочего, учительницы одеты в ультрамодные в то время платья в тонкую полоску:

Всего этого в фильме нет. И, о чудо — оказывается, школа может прекрасно функционировать и без идеологии, красных галстуков и рассказов о вечном живом деде, который умер но жив и бздит бдит. Оказывается, школа может существовать и без подавления личности.

И ещё пару маленьких деталей в конце раздела — в школе учителя обращаются к детям не по фамилии, а по имени, а во время ответов на уроках дети не встают.

Жизнь в несоветском городе.

Декорации всего происходящего в фильме — под стать остальному. Несмотря на то, что кино снималось Одесской киностудией, большинство кадров городских планов отснято в Таллинне — а между тем, если посмотреть на карту — от Одессы до Таллинна неблизкий свет.

Такой выбор локации для съёмок тоже объясним и как раз укладывается в скрытый месседж создателей фильма, о котором я скажу в эпилоге. Действие картины происходит в абсолютно несоветском старом городе, который застроен не корявыми и вымазанными гудроном, словно дерьмом, панельками — а красивыми старинными зданиями — которые ухожены и явно досматриваются жителями.

Особенно лампово выглядят музыкальные сцены среди узких улиц, выложенных старинной брусчаткой, возле таллиннской Ратуши, возле старинных башен с часами — всю эту старину большевики "первых пятилеток" успешно посносили в той части страны, которую к тому времени успели захватить (спеша построить "их, новый мир") — но в странах Балтии вся эта старина осталась, и свою альтернативную "несоветскую" жизнь режиссёр снимал именно там.

Очень показательная сцена, когда герои фильма встречают двух трубочистов, идущих по своим делам — маленький эпизод, говорящий очень многое о жизни в городе, который бережёт традиции и не гонится за совковыми мечтателями, которые пообещали всё снести построить тут Нью-Васюки.

Кислые фильмы о советской школе. Эпилог.

А теперь давайте вспомним о том, какой вонючей, серой кислятиной в сравнении со всем этим выглядит большинство советских фильмов о школе — со всей этой натужной идеологией, сбором металлолома, пионерскими комнатами, и жизнью советской семьи в душных условиях типовой бесплатной говняной хрущёвки, среди нищеты и облупленной плитки — эти тёмные фильмы вызывают желание залезть под одеяло и смотреть в потолок, размышляя о бренности мира.

В отличие от них, фильм "Выше Радуги" оставляет какое-то волшебное послевкусие — словно ты ещё учишься в школе и проснулся утром в конце мая с улыбкой и ощущением, что впереди все длинные летние каникулы. Это впечатление усиливает финал фильма, в котором показан современный аэропорт, символизирующий и открытый финал картины (Алик решил искать "нового себя" в путешествиях), и открытость границ страны.

И вот мы подходим к самому главному — а что, собственно, показано в фильме? А показана в нём какая-то другая страна, которая не существует — но могла бы существовать на самом деле. В фильме показана та Россия (да и любая другая из пост-советских стран), какой она была бы без совка, без постоянной идеологической накачки, без финансирования людоедских режимов по всему миру и наплевательского отношения к своим гражданам. И ещё — в фильме показано именно не "население", а Граждане — которые имеют свою позицию по всем вопросам, самостоятельно решают, как им воспитывать детей, освоили интересные профессии и не ждут "бесплатных подачек" от государства. И живут счастливо.

Очень жаль, что эта страна не состоялась в действительности и существует только в воображении авторов фильма. Впрочем, почему, состоялась — к примеру, та же Финляндия (бывшая некогда частью Российской Империи) создала практически идеальную страну, построенную людьми и для людей.

Но, как говорится — это уже совсем другая история...