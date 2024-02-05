Найсмачніші рецепти з картоплі, які коли-небудь готував

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Зібрав усі найсмачніші рецепти з картоплі, які коли-небудь готував, тому зберігайте.

КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ

Інгредієнти:

• Картопля — 0,5 кг,

• Сіль — 1 ч.л.

• Кукурудзяний крохмаль — 50 г,

• Червоний перець — 0,5 ч.л.,

• Чорний перець — 0,5 ч.л.,

• Паприка — 1 ч.л.,

• Олія.

Приготування:

1. Картоплю нарізати на слайси, всипати 1 ч. л. солі та залити окропом. Залишити на 20 хвилин.

2. До крохмалю додати спеції й другу ложку солі.

3. З картоплі злити воду та обваляти в суміші з крохмалю та спецій.

4. Викласти на деко, застелене фольгою та полити олією.

5. Запікати 25 хвилин при 200°.

КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ З ЧАСНИКОМ

Інгредієнти:

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• Картопля — 500 г;

• Вершкове масло — 50 г;

• Молоко — 50 мл;

• Часник — 1 зубчик;

• Олія — 20 мл;

• Зелень — 10 г.

⠀ Приготування:

1. Відварену картоплю вичавити через прес, а потім протерти через сито.

2. Перекласти у сотейник і варити на малому вогні, додаючи масло й олію та помішуючи.

3. Зняти з вогню, додати молоко і перемішати.

4. Додати часник та зелень. Ще раз перемішати.

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МІНІ-ДЕРУНИ З М’ЯСОМ ТА СМЕТАНОЮ

Інгредієнти:

• Картопля — 500 г

• Фарш курячий — 200 г

• Борошно — 20 г

• Яйце — 1 шт.

• Часник — 10 г

• Сіль — 3 г

• Олія — 50 мл

• Сметана — 70 г

• Цибуля зелена — 20 г

Приготування:

1) Картоплю натираємо, та ретельно промиваємо від крохмалю та просушуємо паперовими рушниками;

2) Змішуємо картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль;

3) Пательню з олією розігріваємо та смажимо деруни на рівномірному вогні до золотистої скоринки з кожної сторони. Міксуємо сметану з кропом та подаємо з дерунами.

СИРНА КАРТОПЛЯ

Інгредієнти:

• Відварена картопля — 400 г;

• Сир моцарела — 50 г;

• Сіль — 3 г;

• Крохмаль — 30 г;

• Цукор — 5 г;

• Олія для смаження.

Приготування:

1. Картоплю прочавити через прес. Додати сіль, цукор, крохмаль, замішати та розділити на 4 частини.

2. Сформувати кульки, розплеснути та вкласти всередину сир.

3. Зробити картопляні шайбочки та обсмажити на олії з двох сторін.