Найсмачніші реберця в пиві: рецепт приготування
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Найсмачніші свинячі реберця.
Що потрібно:
Свинячі ребра - 1500г
апельсиновий сік - 1шт
кетчуп - 100г
гірчиця - 1ст.л
соєвий соус - 70 г
бальзамічний оцет - 30 г
мед - 1 ст.л.
часнику - 2зуб
цукор - 1 ст.л.
сіль - 1/2ч.л.
Вода - 600мл
Пиво - 600 мл (темне або світле, немає великої різниці) зелена цибуля (для подачі)
Ребра очищаємо від плівки (якщо є), перекладаємо в каструлю і додаємо всі інші інгредієнти. Варимо під кришкою 1,5 години, проціджуємо рідину і випаровуємо на сковорідці до отримання густого соусу. Не можна брати всю рідину, оскільки в результаті соусу виходить багато. Рясно змащуємо ребра і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин (в процесі можна ще раз змастити соусом). Подаємо з зеленою цибулею.
Якщо ви берете яловичі ребра, то все те ж саме, тільки варимо 3 години.
Готуйте з любов’ю!