Найсмачніші реберця в пиві: рецепт приготування

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Найсмачніші свинячі реберця.

Що потрібно:

Свинячі ребра - 1500г

апельсиновий сік - 1шт

кетчуп - 100г

гірчиця - 1ст.л

соєвий соус - 70 г

бальзамічний оцет - 30 г

мед - 1 ст.л.

часнику - 2зуб

цукор - 1 ст.л.

сіль - 1/2ч.л.

Вода - 600мл

Пиво - 600 мл (темне або світле, немає великої різниці) зелена цибуля (для подачі)

Ребра очищаємо від плівки (якщо є), перекладаємо в каструлю і додаємо всі інші інгредієнти. Варимо під кришкою 1,5 години, проціджуємо рідину і випаровуємо на сковорідці до отримання густого соусу. Не можна брати всю рідину, оскільки в результаті соусу виходить багато. Рясно змащуємо ребра і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин (в процесі можна ще раз змастити соусом). Подаємо з зеленою цибулею.

Якщо ви берете яловичі ребра, то все те ж саме, тільки варимо 3 години.

Готуйте з любов’ю!