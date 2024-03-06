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Найсмачніші реберця в пиві: рецепт приготування

Алік Мкртчян

Найсмачніші реберця в пиві: рецепт приготування

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Найсмачніші свинячі реберця.

 

 

Що потрібно:

 

 

Свинячі ребра - 1500г 

 

 

апельсиновий сік - 1шт

 

кетчуп - 100г 

 

 

гірчиця - 1ст.л

 

соєвий соус - 70 г 

 

 

бальзамічний оцет - 30 г

 

мед - 1 ст.л.

 

часнику - 2зуб

 

цукор - 1 ст.л.

 

сіль - 1/2ч.л.

 

 

Вода - 600мл

 

 

Пиво - 600 мл (темне або світле, немає великої різниці) зелена цибуля (для подачі)

 

 

Ребра очищаємо від плівки (якщо є), перекладаємо в каструлю і додаємо всі інші інгредієнти. Варимо під кришкою 1,5 години, проціджуємо рідину і випаровуємо на сковорідці до отримання густого соусу. Не можна брати всю рідину, оскільки в результаті соусу виходить багато. Рясно змащуємо ребра і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин (в процесі можна ще раз змастити соусом). Подаємо з зеленою цибулею.

 

 

Якщо ви берете яловичі ребра, то все те ж саме, тільки варимо 3 години.

 

 

Готуйте з любов’ю!

Джерело:Instagram

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